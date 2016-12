Le Bal(kany dé)masqué

Pendant toute l’année,

on prépare les arnaques :

Patrick,

Isabelle.

C’est un vrai plaisir

de pas respecter les lois.

Patrick,

Isabelle.

Aujourd’hui,

je fais ce qui me plaît, me plaît.

Devinez, devinez qui je suis ?

Derrière mon loup,

je fais mes mauvais coups, mauvais.

Aujourd’hui, tout est permis.

Aujourd’hui, tout est permis. Refrain C’est l’occasion rêvée,

quand on est maire,

d’être un grand "fisc-fucker".

Patrick,

Isabelle,

la vie est belle

quand on peut voler

tous les Français

en gardant des pied-à-terre

aux Antilles,

au Maroc,

Giverny...

Aujourd’hui,

je baise qui je veux, je veux

car je suis député

et j’ai l’immunité.

Derrière mon loup,

je fais mes mauvais coups, mauvais.

Aujourd’hui, tout est permis.

Aujourd’hui, tout est permis.

Refrain Grossier, vulgaire

et sans éducation,

je suis le maire

de Levallois

et je me crois

au-dessus des lois.

C’est tous les jours

le carnaval

à mon Conseil Municipal !

Aujourd’hui,

mon immunité,

ils me l’ont retirée :

devinez, devinez où je vais ?

Derrière les barreaux,

ils vont me mettre au frais...

Aujourd’hui, c’est plus permis.

Aujourd’hui, c’est plus permis... L’UMP a coulé, ohé, ohé !

Ils n’ont pas éCopé...

Mis en examen,

reçus avec mention,

ils vont tous en prison.

Au bal,

ô Balkany, ohé, ohé !

te voilà démasqué.

À quand le tour

de Sarkozy, ohé, ohé !...