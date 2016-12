Le dilemme de la voiture autonome divise Charlie Hebdo et Le Canard enchaîné

« Imaginez qu’un groupe de piétons déboule subitement devant une voiture sans pilote. Sur les côtés, il y a un mur. La voiture doit-elle continuer en écrasant les piétons… ou sacrifier [ses passagers] en fonçant contre le mur ? » C’est ainsi que le journaliste scientifique de Charlie Hebdo Antonio Fischetti expose le « dilemme social des véhicules autonomes » dans le numéro du 13 juillet 2016. Une question à laquelle Jean-Luc Porquet a également consacré sa chronique hebdomadaire « Plouf ! » dans Le Canard enchaîné la même semaine. Et les deux journalistes n’abordent pas ce dilemme sous le même angle.

« On ne va pas jouer les vieux cons »

« On ne va pas jouer les vieux cons accrochés à la voiture de papa », annonce le premier, pragmatique. Selon lui, beaucoup de gens profiteront des véhicules autonomes : vieillards, handicapés, agriculteurs… et même couples désireux de « se livr[er] à diverses activités sexuelles sur la banquette arrière » ! Même si, admet-il, cela risque de conduire au chômage taxis et autres chauffeurs. « Mais si c’était ce genre de détails qui devait arrêter le progrès, ça se saurait. »

La voiture sans pilote divise l’opinion Dessin de Faujour, publié dans Charlie Hebdo (13/07/2016)

Son confrère du Canard enchaîné paraît en revanche sceptique. Il note que « 75 % des sondés pensent qu’il est plus moral que le véhicule sacrifie son passager. Mais ce chiffre (…) s’effondre quand on lui propose d’acheter une bagnole suffisamment altruiste pour le sacrifier, lui » [1] . Une sorte de syndrome « Nimby » appliqué à la voiture autonome que le professeur en intelligence artificielle Jean-Gabriel Ganascia, cité par Jean-Luc Porquet, relativise : « En réalité, il y a peu de situations où de tels dilemmes se rencontrent. » Ce qui fait écrire au journaliste du Canard, ironique : « Puisque ce dilemme est insoluble, on le minimise et hop ! le voilà facile à contourner. »

« Faites gaffe avant de traverser ! »

Dans sa chronique, Jean-Luc Porquet rapporte que le fabricant de voitures « intelligentes » Tesla a connu un premier couac après le décès accidentel d’un conducteur ayant activé le pilotage automatique de son véhicule. Un événement qui n’a pas échappé à Antonio Fischetti, qui relève toutefois que les voitures autonomes provoquent statistiquement moins d’accidents mortels que les véhicules classiques. Le journaliste de Charlie Hebdo voit d’autres avantages à ce type d’automobiles : « Les machos ne pourront plus médire les femmes au volant. La voiture sans pilote pourrait aussi réduire la violence urbaine. Les insultes à l’encontre des autres bagnoles n’auront plus lieu d’être, vu que c’est l’ordinateur qui conduit. »

La voiture se gratte la tête Dessin de Vera Makina, publié dans Le Canard enchaîné (13/07/2016)

Pas de quoi convaincre un Jean-Luc Porquet dubitatif face aux « prome[sses d’]un avenir radieux » des « partisans de la voiture intelligente », pour qui les passagers se sentiront forcément plus en sécurité. « Piétons, faites gaffe avant de traverser ! » conseille pour conclure le journaliste du Canard enchaîné.